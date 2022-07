VÍDEO: Motorista salta de caminhonete em movimento ao perceber que iria bater

- Publicidade -

Câmeras de segurança registraram a ação de um motorista prestes a atingir em cheio o muro de um comércio de Londrina, no norte do Paraná. Ao perceber que iria bater a caminhonete, o homem saltou do automóvel em movimento. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (2), entre as ruas Araguaia e Oiapoque.

Antes da colisão, o veículo foi filmado por outros circuitos de monitoramento em alta velocidade e sem controle de direção. Ele bateu contra uma árvore e arrastou os galhos enroscados no para-choque por alguns metros.

No cruzamento, o motorista, de 29 anos, abandonou a caminhonete, que só parou ao atingir a estrutura da loja. As imagens mostram a vítima tentando se levantar e caindo no asfalto, logo em seguida.

Assista:

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) atendeu o condutor, que teve ferimentos moderados. Não foi divulgado o que o teria feito perder a direção.

Por Ricmais