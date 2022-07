Vídeo: Luva de Pedreiro doa o próprio tênis e camisa para fãs no Rio de Janeiro: ‘Receba!’

- Publicidade -

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, está mais solto após romper com o ex-empresário, Allan de Jesus. Prova disso é que, ao encontrar os fãs no Rio de Janeiro, ele resolveu expressar sua gratidão doando os próprios objetos que usava, agora de marca, digno de um influenciador digital com tanto seguidores e sucesso.

Em uma van cercada por admiradores, ele retirou o próprio tênis que usava para jogar para os presentes, que pediram. Depois, ainda retirou a camisa de Portugal e também deu aos fãs.

Depois disso, o fenômeno do Tiktok exclamou o bordão que os fãs mais queriam ouvir: “Receba!”.