Vídeo: Ladrão cai após assalto a casa e fica com o abdome cravado em pontas de grade de ferro

Um criminoso ficou com o abdome cravado nas pontas de uma grade de ferro, depois de tropeçar em um telhado enquanto tentava escapar da casa de um professor aposentado, de 75 anos, em Campeche (México). O ladrão, apelidado de “El Fierro” pela imprensa, perdeu o equilíbrio, caiu do segundo andar e foi preso.

Após a queda, os gritos de desespero do ladrão alertaram os vizinhos, que observaram a situação, alertaram as forças públicas, mas outros pegaram seus celulares e filmaram o ocorrido.

Em um segundo vídeo filmado por uma câmera de segurança do local, divulgado um dia depois, observa-se o exato momento em que o jovem cai e é espetado pela “lanças”

Veja vídeo:

“El Fierro” sobreviveu: as perfurações não afetaram gravemente nenhum órgão vital.

O jovem foi socorrido e transferido para um hospital local. Ele sofreu perfuração do baço e de outros órgãos “não vitais”, além de ter lesões no quadril causadas pela grade. O acidente ocorreu em 27 de junho, de acordo com o jornal “El Universal”, mas só recentemente o caso acabou viralizando nas redes sociais e noticiado em sites mexicanos.