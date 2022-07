Vídeo flagra homem chutando cachorro após sair de unidade de saúde em Rio Branco

- Publicidade -

A ONG Patinha Carente usou seu perfil oficial no Instagram para denunciar mais um caso de maus-tratos contra animais. Desta vez, as imagens mostram um homem saindo da URAP São Francisco, em Rio Branco, e chutando um cachorro que fica em frente à unidade.

A denúncia foi feita por uma funcionária do local. A agressão aconteceu no último dia 13, mas só foi divulgado na quinta-feira (14).

“Mais um caso de agressão e maus-tratos aos animais. Esse vídeo é de um paciente agredindo um cachorro de rua, que, inclusive, é alimentado pelas moças que trabalham lá. Esse cidadão simplesmente chutou o cachorro que não estava fazendo mal a ninguém.

A ONG disse ainda que iria encaminhar o caso ao Ministério Público do estado.

Outro caso

Este foi o segundo caso denunciado pela ONG, já que também deu destaque para o caso de um torcedor do Flamengo que gravou um vídeo batendo em um galo após o time derrotar por 2 a 1 o Atlético-MG, que tem como mascote o animal. O vídeo foi gravado na quarta (13) e postado pelo próprio torcedor.

Ao tomar conhecimento do caso, a ONG repudiou o caso que chamou de crime de maus-tratos. Após a repercussão do caso, o homem usou as redes sociais para mostrar o galo e os outros animais que tem em casa e disse que cuida dos bichos.

