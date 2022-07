VIDEO EXCLUSIVO: Bezerro nasce com duas cabeças, quatro olhos e duas bocas em Fazenda no interior do Acre

- Publicidade -

O nascimento de um bezerro com duas cabeças, quatro olhos e duas bocas ocorreu em uma fazenda localizada a 51km da sede do município de Sena Madureira, no interior do estado do Acre.

De acordo com informações do proprietário, o animal nasceu na última segunda-feira,04 e teria permanecido com vida até a manhã desta quarta-feira, 06.

Ele contou a nossa equipe de reportagem, que a vaca estava com dificuldades de parir e como é de costume ele foi ajudar o animal nascer, quando percebeu que o bezerro era diferente, imediatamente ele chamou um vizinho que assistiu a finalização do parto.

O dono da vaca relatou ainda que o bezerro ainda tentou mamar, mas não conseguiu por causa das deformações.

Essa anomalia é extremamente rara, o animal tem condição chamada policefalia, diprosopia ou dicefalia e é normalmente associada a um gene recessivo quando tem mais de uma cabeça, crânios fundidos, dois pares de olhos, duas bocas e duas orelhas.

Assista ao vídeo: