Vídeo: criminosos tentam explodir agência bancária em Porto Velho

Em ações simultâneas, criminosos tentaram furtar e arrombar duas agências do Banco do Brasil em Porto Velho, capital de Rondônia. As ações dos criminosos foram registradas por câmeras de segurança, na noite dessa quinta-feira (30/6).

Em uma das agências, na avenida Presidente Dutra, três suspeitos chegaram ao local com os rostos cobertos tentando arrombar um caixa eletrônico com um pé de cabra. Os criminosos tentaram explodir o banco colocando uma bomba no terminal. O artefato foi acionado, mas não detonou.

Veja imagens:

Na agência localizada na avenida das Nações, outros três criminosos tentam arrombar um caixa eletrônico também com um pé de cabra. Contudo, o alarme de segurança do local disparou e os suspeitos fugiram.

Por conta dos explosivos, o esquadrão antibomba do estado foi acionado e retirou o explosivo do local.

A polícia investiga a tentativa de furto e explosão das duas agências bancárias.

Por Metrópoles