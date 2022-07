Vídeo: criança prende a cabeça na parede de casa e é resgatada

- Publicidade -

Um menino de 4 anos prendeu a cabeça entre duas colunas dentro de sua casa, no Distrito Federal, e teve de ser resgatado por militares do Corpo de Bombeiros, nesta terça-feira (19). A criança brincava na sala quando ficou presa.

De acordo com a corporação, a equipe de salvamento encontrou o menino sendo amparado pela avó quando chegou à residência, no Paranoá. O resgate foi feito “com o uso de uma talhadeira e um martelo”, além de “um pequeno descascado na alvenaria da coluna”.

“Durante a operação, mesmo com o barulho das marteladas, o garoto foi muito corajoso e depositou grande confiança no trabalho dos bombeiros. Por tal motivo, o salvamento foi finalizado com uma premiação… Um passeio de viatura!”, informaram os bombeiros.