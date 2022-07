VÍDEO: Criança cai de sexto andar e é salva por homem que passava na rua

- Publicidade -

Uma menina escapou de uma tragédia na última terça-feira (19),na cidade de Jiaxing, província de Zhejiang, na China. A criança caiu do sexto andar de um prédio e foi salva por um homem que passava pela rua no momento.

O homem estava falando ao telefone, acompanhado de uma mulher, quando percebeu que a criança estava prestes a cair da janela. As câmeras de segurança captaram o momento exato do acidente. O vídeo postado no Twitter mostra o momento exato da queda. Nas imagens é possível ver o homem se posicionando para conseguir pegar a criança.

A young kid fell down from the 6th floor in Jiaxing, Zhejiang Province, on July 19.

Fortunately, a passer-by hugged the baby bravely,

saved the kid,saved a family👏 pic.twitter.com/8YCyDbmuOp — Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) July 21, 2022

Em entrevista à imprensa local, o homem comentou que a menina tinha algo em comum com sua filha, o nome das duas é Xinxin, que significa “confiança”. Nos comentários do vídeo, muitas pessoas elogiaram a atitude do homem. A criança não teve problemas de saúde.