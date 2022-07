Vídeo: Corpo de homem é resgatado do mar com pedra amarrada nas partes íntimas Bombeiros realizaram o resgate na Praia

- Publicidade -

No início da tarde desta terça-feira (5), a Polícia Militar foi acionada após um corpo que foi visto boiando na Praia Brava, uma mulher que estava pescando em um local conhecido como ‘Canto do Morcego’ visualizou o cadáver na costa da praia.

Como o local onde o corpo estava é de difícil acesso, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e utilizaram um drone para localizar o local onde o cadáver estava.

Um Jet Ski foi utilizado para auxiliar na retirada do corpo do mar e logo em seguida a Polícia Civil de Santa Catarina e o Instituto Geral de Perícias foram acionados.

De acordo com os bombeiros que trabalharam no resgate, o corpo estava boiando e quando ele foi virado os militares perceberam que havia uma pedra amarrada nas partes íntimas do homem, que também tinha um corte na cabeça, o que indica uma morte violenta compatível com um homicídio.

O homem foi levado para o Instituto Geral de Perícias, ele foi identificado como um homem de 29 anos, natural da cidade de Brejão, localizada no interior do estado de Pernambuco.

Familiares afirmaram que registraram o desaparecimento dele no dia 1º de julho. A família se mudou para Santa Catarina há pouco tempo, eles afirmaram que o jovem não tinha amigos, era surdo e mudo e costumava praticar exercícios físicos ao ar livre. Confira o vídeo abaixo:



As causas da morte estão sendo investigadas.