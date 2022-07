Vídeo: Chefe do tráfico interrompe culto durante operação e pede benção

- Publicidade -

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra supostos traficantes interrompendo um culto evangélico para pedir que o pastor abençoe o chefe deles, durante um confronto numa operação policial. A filmagem, segundo fontes da polícia, ocorreu na quinta-feira (30), na comunidade INPS, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. As informações são do jornal O Dia.

Veja;

Chefe do tráfico interrompe culto durante operação e pede benção pic.twitter.com/kQCHm2UZMj — BNews (@bnews_oficial) July 5, 2022

O traficante que recebe a benção e aparece no vídeo usando uma touca ninja seria T-Rex, um dos principais aliados de Marcos Vinícius dos Santos, o Chapola, chefe do tráfico do Morro do Dendê, também na Ilha do Governador. Naquele dia, o batalhão do bairro, com apoio do Batalhão de Operações Policiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) realizava uma operação. Na ação, três suspeitos foram presos, mas T-Rex ou Chapola não foram encontrados.

A defesa do traficante entrou em contato com a reportagem e afirmou não se tratar dele no vídeo. As imagens estão sendo analisadas pela delegacia da Ilha do Governador.