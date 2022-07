Vestido de Chucky, o boneco assassino, menino assusta moradores

- Publicidade -

Um menino de 5 anos vestido com um fantasia do boneco Chucky, personagem da série de filmes “Brinquedo Assassino”, assustou vizinhos na cidade de Pinson, no Alabama, Estados Unidos.

O garoto Jackson Reed foi fotografado por uma moradora da região enquanto caminhava pela rua. Ela compartilhou a imagem nas redes sociais e escreveu:

“Queridos pais com o filho fantasiado de Chucky em Pinson, peguem seu filho! Eu quase tive um ataque cardíaco”.

Sua mãe, Britnee Reed, deu uma entrevista a uma emissora de televisão local, a WHDN, e disse que estava trabalhando quando recebeu a ligação de uma colega que viu a foto e disse que “esse tranquilamente seria seu filho”. Foi quando ela aproximou a imagem e viu que se tratava, de fato, de seu filho.

“Ele se veste com fantasias diferentes durante a semana. Ele adora fazer as pessoas rirem”, disse.