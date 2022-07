Vereadora Michelle Melo lança pacote de medidas para proteção e empoderamento feminino

- Publicidade -

Após mostrar sua revolta e indignação com a situação de violência sofrida pelas mulheres na nossa sociedade e repudiar a atitude do médico anestesista que abusou de uma mulher durante sua cesárea, a vereadora Michelle Melo reafirmou seu compromisso em lutar para que as mulheres possam se sentir seguras.

A primeira medida apresentada pela vereadora é um projeto de lei que garante as mulheres em situação de violência doméstica e familiar a prioridade na aquisição de casas dos programas habitacionais do município.

“Essa é uma das primeiras medidas que trazemos em prol das mulheres acreanas. Queremos garantir que 5% das casas de programas habitacionais sejam reservadas às mulheres vítimas de violência, para que essas possam recomeçar a vida em um lugar seguro. E assim seguiremos, trazendo dia após dia uma proposta de cuidado voltada para as mulheres. Não nos cansaremos de levantar a voz feminina no Acre”.

Fonte/ Portal A Folha do Acre