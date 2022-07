Veja quem são as oito vítimas da chacina em Toledo cometida por um policial militar

- Publicidade -

Um policial militar matou oito pessoas nas cidades de Toledo e Céu Azul, na região oeste do Paraná, na noite de quinta-feira (14), segundo a Polícia Militar (PM). Entre as vítimas estão seis familiares dele, incluindo três filhos com idades entre 4 e 12 anos.

Confira abaixo quem são as vítimas, segundo informações da Polícia Militar.

• Kassiele Moreira Mendes Garcia, esposa, de 28 anos

• Miguel Augusto da Silva Garcia, filho, de 4 anos

• Kamili Rafaela da Silva Garcia, filha, de 9 anos

• Amanda Mendes Garcia, filha, de 12 anos

• Irene Garcia, mãe, de 78 anos

• Claudiomiro Garcia, irmão, de 50 anos

• Kaio Felipe Siqueira da Silva, desconhecido do PM, 17 anos

• Luiz Carlos Becker, desconhecido do PM, 19 anos

Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, trabalhava no 19º Batalhão de Polícia Militar de Toledo e estava há 12 anos na corporação. Ele tirou a própria vida depois dos assassinatos, segundo a polícia.

O crime

A PM acredita que o homem tenha matado a esposa e a filha de 12 anos, em Toledo. Em seguida, a suspeita é que ele tenha se dirigido para Céu Azul, onde matou os dois filhos que estavam passando as férias na avó materna.

Depois, conforme a polícia, o homem retornou para Toledo, onde tirou a vida da mãe dele e de um irmão. Além disso, dois jovens aleatórios que estavam passando pela região, de 17 e 19 anos, também foram assassinados.