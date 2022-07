Veja os presentes que mais combinam com quem tem o Sol em Leão

- Publicidade -

Chegou o período dos leoninos! No dia 22 de julho começou a época do ano daqueles que são muito vaidosos, confiantes e determinados. Com muito magnetismo pessoal, eles são a vida da festa e não têm vergonha de aparecer e influenciar. Além disso, são otimistas e não desistem do que querem até alcançar os objetivos.