Veja como se livrar do incômodo causado pelas ligações de telemarketing

- Publicidade -

Você já passou por algum momento em que recebeu muitas propostas de serviços e produtos por telefone e ficou irritado. Com o celular, diferenciar SPAM de uma ligação importante pode ser mais fácil, mas ainda sim várias organizações acabam insistindo em telefonemas invasivos, gerando constrangimento em várias pessoas que têm seus dados compartilhados.

A resolução da Anatel que foi oficializada este ano, acrescentou o 0303 em telefone fixo e celular usados em telemarketing. Dessa forma, você consegue identificar a origem das ligações. Contudo, mesmo com a possibilidade de bloquear, há centrais de atendimento que usam diferentes números, insistindo no contato de maneira descontrolada e até antiética.

Alguns serviços digitais possibilitam o bloqueio do telemarketing, mas se não resolver, uma denúncia deve ser feita pela Anatel.

Felizmente existem canais de denúncia como o Não me perturbe, plataforma que registra números em busca de bloqueá-los. No site do governo, é possível fazer reclamações anexando uma denúncia pelo Portal do Consumidor. Por fim, caso tenha mais informações sobre a chamada indesejada, registre diretamente uma queixa na Anatel (Agência Nacional de Telefonia).

As empresas que não cumprirem as regras após aviso prévio, poderão pagar multas de R$ 1 milhão por dia até R$ 13 milhões de reais. Recentemente, 180 empresas brasileiras foram multadas pelo Ministério da Justiça e a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), em uma ação conjunta contra o abuso em ligações de telemarketing. Isso é um alerta às organizações que terceirizam essas tarefas e não sabem como determinada gestão está lidando com o banco de dados.