Veganos têm ereções mais fortes e pele melhor, como disse Xuxa? Entenda

Xuxa Meneghel, que é vegana desde 2018, durante sua participação na Bienal do Livro, no domingo (10), a apresentadora saiu em defesa do veganismo. No evento, ela lançou um livro infantil sobre os animais, que afirmava que homens veganos têm ereções mais fortes e são mais viris.

Ainda de acordo com Xuxa, as mulheres veganas ficam com a pele melhor ao adotar uma dieta sem carne ou produtos de origem animal.

A eterna rainha dos baixinhos estava na feira literária para lançar o livro “Mimi – A Vaquinha que Não Queria Virar Comida”, publicado pela editora Globinho. A história fala às crianças sobre veganismo e respeito aos animais.

IstoÉ