Vasco quer jogo com Chapecoense no Maracanã e faz proposta ao Flamengo

O clube realizou a solicitação e fez uma proposta ao Flamengo, time que atua como permissionário dentro do consórcio. Na sugestão de acordo, o Vasco utilizaria o Maracanã em outras duas datas até o final de 2022. Os dias seriam definidos por meio de um consenso entre o Cruzmaltino, o Rubro-Negro e o Fluminense, que é interveniente anuente.

O Vasco afirma, em comunicado enviado, que a proposta de acordo seria para “garantir maior previsibilidade, melhor coordenação entre os clubes e evitar litígios”.

Os três times estavam envolvidos em uma batalha judicial pelo uso do estádio após o pedido do Cruzmaltino para utilizar o Maracanã no jogo com o Sport ter sido negado. Entretanto, a Justiça decidiu que o clube tinha direito de usufruir do local e a partida aconteceu.

O jogo do dia 31 de julho deve marcar a estreia do atacante Alex Teixeira, que está retornando ao Vasco depois de 12 anos.

Confira o comunicado oficial do Vasco:

O Club de Regatas Vasco da Gama informa que solicitou na tarde de quinta-feira, por ofício, ao Consórcio Maracanã e à CBF, a mudança do local de sua partida do próximo dia 31 de julho, 16h, contra a Chapecoense de São Januário para o Maracanã. O clube entende que, por conta da estreia de Alex Teixeira, uma das principais contratações do clube dos últimos anos, nossa torcida tem o direito de celebrar o retorno do jogador no maior estádio do Rio de Janeiro, ainda mais por se tratar de um jogo em dia e horário nobre do futebol: domingo, 16h. Recentemente o Fluminense FC utilizou o palco do Maracanã para a festa de despedida do atacante Fred e o CR Flamengo planeja para as próximas semanas a estreia do atleta Arturo Vidal.