Varíola dos macacos: Brasil espera 50 mil doses de vacina da Opas

- Publicidade -

O Brasil espera receber 50 mil doses de vacina contra varíola dos macacos, a monkeypox , por meio da compra realizada num consórcio da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), dizem especialistas ligados às negociações. Além do Brasil, de acordo com informações recentes da entidade, outras nove nações buscam doses para imunização em conjunto.

Neste momento, somente uma farmacêutica têm doses para varíola dos macacos. Trata-se da dinamarquesa Bavarian Nordic. Ao GLOBO, a empresa afirmou que os primeiros países a encomendar doses para o surto o fizeram há nove semanas. Apesar da negociação ter ocorrido depois, a Opas acredita que será possível receber doses ainda neste ano.

A vacina, em outros países, tem sido direcionada a profissionais de saúde, pessoas que tiveram contato com a infecção e homens com diversos parceiros sexuais.

Nesta sexta-feira, foi identificada, no Brasil, a morte de um homem com 41 anos em decorrência da infeção . De acordo com a nota do Ministério da Saúde, ele apresentava um quadro de imunidade baixa e comorbidades, incluindo câncer (linfoma), que levaram ao agravamento do quadro”.