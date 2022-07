Vamos ganhar no primeiro turno’, diz Petecão em festa que reuniu milhares de pessoas.

- Publicidade -

A candidatura de Sérgio Petecão (PSD) e João Totta ao governo do Acre foi oficializada na noite deste sábado, 23, em uma festa que reuniu milhares de pessoas no Sesc Bosque, em Rio Branco. A convenção da coligação PSD/PROS/PTB e Avante tem a deputada Vanda Milani como candidata ao Senado da República.

O evento também apresentou os nomes dos candidatos a deputados estadual e federal da chapa. Por meio de um vídeo gravado especialmente para a convenção, o presidente do PSD nacional, Gilberto Kassab, também prestigiou a celebração. Quem também confirmou presença foi o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP).

“Nós vamos ganhar essa eleição é no primeiro turno”, disse Petecão, salientando ainda que “o povo do Acre não aguenta mais mentiras. Nós temos que dar um basta nisso. Nunca nosso povo foi tão massacrado como nesse governo”, afirmou

Declaradamente eleitor do senador Petecão, o prefeito Tião Bocalom refirmou seu apoio. “Você será o nosso governador. A Prefeitura de Rio Branco está em peso contigo, pois queremos um governo que ajude a população. E é você, Petecão, que vai ser o governador que vai dar a grande virada nesse estado”, destacou.

A multidão de pessoas lotou as dependências do Sesc Bosque, causando engarrafamento na Avenida Getúlio Vargas. Com mais de 30 anos de parlamento, Petecão optou por utilizar o mesmo jingle que o elegeu por duas vezes como senador no Acre.

A senadora Maria das Vitórias, suplente de Petecão e mãe de João Totta, também esteve presente no evento.

Fonte/ A Gazeta do Acre