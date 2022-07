Valéria marca na estreia e Botafogo avança no Brasileiro

- Publicidade -

A atacante acreana Valéria Paula marcou o gol de empate do Botafogo diante do Vasco por 2 a 2 na tarde deste sábado, dia 23, no estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro. A partida válida pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro A2 selou a classificação do Glorioso e determinou a eliminação do time da Colina.

“Muito feliz com a minha estreia. Agora é seguir trabalhando para conquistar o acesso”, comentou Valéria Paula.

Botafogo x Athletico

O Botafogo vai enfrentar o Athletico Paranaense na fase de quartas de final do Brasileiro. Serão duelos de ida e volta e quem passar chega à semifinal do Brasileiro e garante o acesso para a Série A1 em 2023.

Valéria x Monique

O duelo entre Botafogo e Athletico vai marcar o encontro entre Valéria Paula e Monique, meia decisiva na conquista do Rio Branco no Estadual de 2021.

Fonte: PHd Esporte Clube