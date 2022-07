Vale-gás: nova parcela já tem data para cair na conta; veja calendário

- Publicidade -

Mais de 5,5 milhões de famílias devem receber a próxima parcela do vale-gás nacional. De acordo com o calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania, os repasses começam no dia 18 de agosto e seguem até 31 do mesmo mês, acompanhando as datas do Auxílio Brasil.

Até então, o programa pagava 50% do preço médio do botijão de gás de 13 kg, conforme apuração feita pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Mas esse valor deve mudar, considerando que a chamada PEC Kamikaze foi aprovada pelo Congresso Nacional.

A Proposta de Emenda à Constituição prevê, entre outras medidas, um aumento no valor do vale-gás. Agora, o governo vai considerar 100% do preço do botijão para definir a quantia repassada aos beneficiários.

Quem tem direito?

O programa atende famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda per capita igual de até meio salário mínimo (R$ 606). Também podem receber o benefício as famílias com algum segurado que tem acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Ainda de acordo com as regras do auxílio, mulheres vítimas de violência doméstica sob o monitoramento de medidas protetivas têm preferência nos pagamentos.

Calendário do vale-gás

Os repasses ocorrem a cada dois meses, seguindo o mesmo calendário do Auxílio Brasil. Os beneficiários recebem de acordo com o final do seu Número de Inscrição Social (NIS), veja as datas:

• 18 de agosto – NIS final 1;

• 19 de agosto – NIS final 2;

• 22 de agosto – NIS final 3;

• 23 de agosto – NIS final 4;

• 24 de agosto – NIS final 5;

• 25 de agosto – NIS final 6;

• 26 de agosto – NIS final 7;

• 29 de agosto – NIS final 8;

• 30 de agosto – NIS final 9;

• 31 de agosto – NIS final 0;