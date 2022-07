Uso de máscaras: instituições de ensino e MP voltam a recomendar a proteção após aumento de casos de Covid e gripe no AC

Na última quarta-feira (29), o Ministério Público do Estado (MP-AC) divulgou que o uso de máscara voltava a ser recomendado nas unidades do órgão. A recomendação foi dirigida a membros, servidores, estagiários e colaboradores.

No dia 9 de junho, a secretária de Educação de Rio Branco, Nabiha Bestene Koury, divulgou um comunicado orientando os pais e responsáveis a não levarem os filhos com sintomas gripais às escolas e creches da rede municipal de ensino. Além disso, a gestora recomendou o uso de máscara dentro das instituições.

Após isso, alunos do 1º ao 5º ano ficaram quase duas semanas com as aulas suspensas na rede pública. Eles voltaram para a sala de aula no último dia 22 e os estudantes das creches nessa segunda (27).