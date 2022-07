URGENTÍSSIMO: Incêndio se intensifica na empresa de Produtos Agropecuários.

- Publicidade -

O Corpo de Bombeiros, ainda continua tentando combater o incêndio que começou por voltas das 19h, na noite desta segunda-feira, 25, na Via Chico Mendes, região do Segundo Distrito.

São várias viaturas do Corpo de Bombeiros, do Exercito Brasileiro e vários voluntários com seus carros pipa que vieram ajudar no combate ao incêndio, e até o momento as chamas continuam bem altas. É possível ouvir explosões e estalos vindos do prédio em chamas.

Segundo informações, o prédio possui várias rachaduras, correndo o risco de desabar a qualquer momento. A empresa comercializava produtos altamente inflamáveis e químicos.

O incêndio pode ter iniciado devido uma sobrecarga de energia nas câmaras frias, ocasionando curto circuito e causando o sinistro.

As equipes estão todas empenhadas em controlar as chamas, já que o prejuízo pode ultrapassar a casa de milhões. Todo o prédio foi consumido pelas chamas.