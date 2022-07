URGENTE: POLICIAL MILITAR DO ACRE MORRE EM ACIDENTE DURANTE TREINAMENTO NO ESTADO DE GOIÁS

- Publicidade -

O Aluno soldado da Polícia Militar/AC, Wesley Almeron da Silva de Oliveira 25 anos, morreu durante um treinamento na GO-20, município de Bela Vista, no Estado de Góias.

O militar sofreu um grave acidente quando participava de um Estágio Operacional que fazia parte do curso de instrução que estava em andamento. Segundo consta, Almeron teria feito uma manobra, momento que caiu e teve uma convulsão.

Wesley foi socorrido e levado ao Pronto Socorro do município de Bela Vista, onde recebeu os primeiros atendimentos de urgências, em seguida, foi estabilizado e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Ao dar entrada na unidade de saúde, o soldado teve uma parada cardíaca, sendo reanimado pelos médicos, mas em seguida teve outra e acabou morrendo.

Amigos do aluno soldado Almeron fizeram uma homenagem em um vídeo

Almeron era aluno do 15° CIRO, (Curso de Intervenções rápidas e ostensivas). Nas redes sociais amigos e colegas de farda lamentam a morte precoce do companheiro.

O Corpo do soldado será transladado para Rio Branco por um avião da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás.

A AME divulgou uma nota de pesar e solidariedade á família e amigos.

Acompanhe na íntegra:

A Associação dos Militares do Acre, vem por meio desta expressar o mais profundo pesar pelo falecimento do SD PM WESLEY ALMERON SILVA DE OLIVEIRA ocorrido neste sábado (16) na cidade de Goiânia – GO. O mesmo sofreu acidente em instrução do 15° Curso de Intervenção Rápida e Ostensiva – CIRO, realizado pela PMGO.

Manifestamos nosso profundo pesar à família enlutada pela irreparável perda de seu ente querido, ao tempo que rogamos ao Santo Consolador que console os corações pesarosos neste momento de grande tristeza e dor.

Rio Branco, Acre 16 de julho de 2022

Kalyl Moraes de Aquino – 1° SGT PM

Presidente da AME-AC