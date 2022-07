URGENTE: Indígena de 12 anos é executado com tiro na cabeça em “guerra” de facções

- Publicidade -

O adolescente Adriano Jaminawa, 12 anos, foi vítima de homicídio na noite desta quarta-feira (27), na rua 25 de Dezembro, principal do bairro José Hassem, no município de Epitaciolândia, interior do Acre.

Segundo informações, o jovem estava parado próximo a um poste, na rua Valter Fernandes, quando chegaram dois homens armados em uma motocicleta, momento que o garupa sacou uma arma, efetuando mais de 10 disparos contra o menor, mas somente dois acertaram, sendo um na cabeça e outro na região do abdômen. A vítima tentou correr, mas não teve mais forças e caiu na descida de uma ladeira. Após a ação, os criminosos fugiram.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, a motivação do crime, é mais um capítulo da guerra entre as facções criminosas. O rapaz apesar de muito jovem, já traficava drogas naquela região.

O adolescente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, no município de Brasiléia, onde chegou em estado gravíssimo.

Após algumas horas de dar entrada na unidade de saúde, o jovem indígena da etnia Jaminawa não resistiu e morreu.

A polícia está trabalhando para elucidar o mais rápido possível esse crime e chegar até os autores dessa execução. No local da ocorrência, os policiais encontraram somente dois projetis deflagrados.