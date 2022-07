URGENTE: Incêndio de grandes proporções destrói parcialmente empresa agropecuária no Segundo Distrito

- Publicidade -

Um incêndio de grandes proporções destruiu na noite desta segunda-feira, 25, grande parte da empresa de produtos agropecuários Alvorada, localizada na Via Chico Mendes, bairro Triângulo Velho, no segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo o gerente, o fogo teve início na parte das câmaras frias. Durante a tarde, teve um blackout na região, e eles tiveram que fechar a loja mais cedo. Ainda de acordo com ele, ao voltar a energia, pode ter causado um curto circuito. Mas só poderá afirmar após o local passar por uma perícia do Corpo de Bombeiros.

Testemunhas afirmaram que havia uma equipe da empresa Energisa trabalhando próximo ao local durante toda a tarde e começo de noite. Ninguém sabe informar se isso pode ter ocasionado a sobrecarga no sistema elétrico da empresa.

O material estocado, como plásticos, papelão, produtos inflamáveis, agropecuários, agrotóxicos, medicamentos, fez com que as chamas se propagassem rapidamente. A nuvem de fumaça alta e negra pode ser vista de longe.

CLIQUE AQUI E ASSISTA A LIVE AO VIVO NO MOMENTO DO INCÊNDIO

Funcionários da empresa, com ajuda de um caminhão conseguiram evacuar um depósito que fica na parte dos fundos do prédio. Nesse lugar era acomodados a maior parte dos produtos inflamáveis e químicos disponíveis no local, evitando uma explosão.

Moradores da região, viram quando o incêndio começou e logo acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviaram cinco viaturas para ajudar no combate ao fogo. As chamas começaram a ser controladas cerca de duas horas depois que o combate ao fogo foi iniciado. O grupamento do Corpo de Bombeiros ainda estão no local fazendo o resfriamento do local.

As viaturas 01 e 02 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Suporte Avançado, foram enviadas para atender os dois militares que passaram mal durante o controle das chamas, após ficarem expostos ao calor intenso e a fumaça tóxica. Os bombeiros foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito e o estado de saúde de ambos é estável.