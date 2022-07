URGENTE: Igreja evangélica é destruída por incêndio no Morada do Sol

- Publicidade -

Mais um incêndio foi registrado em Rio Branco, na tarde desta sexta-feira, 29, no bairro Morada do Sol, rua Marte, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações, o incêndio aconteceu na Igreja Cristã Maranata, que foi reformada a pouco tempo, e teve sua estrutura toda consumida pelas chamas. A suspeita é que o incêndio poderia ter iniciado em um dos aparelhos de ar condicionado, através de um curto circuito

Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros do Primeiro Batalhão, que enviou três viaturas para o local, para combater as chamas. A igreja estava fechada, não teve feridos.

No momento o fogo foi totalmente controlado, mas o local ficou totalmente destruído pelo incêndio.