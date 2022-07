URGENTE: Dupla em moto ataca homem a tiros em frente Terminal Urbano

- Publicidade -

Dois homens desconhecidos estavam em uma motocicleta quando começaram a efetuar vários tiros contra outro homem que estava caminhando, no Parque da Maternidade, em frente ao Terminal Urbano.

O tiroteio aconteceu na tarde desta sexta-feira, 15, no centro de Rio Branco.

Um homem identificado por Carlos A.M da Silva Júnior, de 35 anos foi atingido com três tiros, sendo um no braço e dois na região do tórax.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU socorreu a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

A Polícia ainda não identificou os criminosos, mas investiga a motivação como acerto de contas entre faccionados.