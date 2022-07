URGENTE: Autor de facada contra Bolsonaro pode ser solto em um mês

- Publicidade -

Nesta segunda-feira (25), peritos da Justiça Federal uma nova perícia média em Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada em Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha presidencial de 2018. Eles irão ao Presídio de Campo Grande (MS), onde o agressor está preso, e vão avaliar se Adélio ainda apresenta perigo ou não. Caso a avaliação seja de que ele não apresenta periculosidade, ele poderá ficar em liberdade.

Segundo informações do portal g1, a expectativa é que os trabalhos dos peritos vão até às 18h. Os responsáveis vão avaliar qual o quadro de saúde mental de Adélio Bispo, segundo quesitos apresentados pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União.

O laudo sobre a saúde mental de Adélio deve ficar pronto em até 30 dias após a conclusão dos trabalhos.

Segundo o g1, a perícia deveria ter sido realizada até 14 de junho, mas não havia peritos disponíveis na ocasião, o que levou à suspensão do procedimento.

Em 2019, o agressor de Bolsonaro foi diagnosticado com transtorno delirante permanente paranoide. A conclusão faz com que Adélio seja considerado inimputável, ou seja, não permite que ele seja punido criminalmente. Uma nova perícia deve ser feita após três anos, para determinar se o estado de saúde mental continua o mesmo.

Atentado contra Bolsonaro

Em 6 de setembro de 2018, o presidente Jair Bolsonaro, então candidato, realizava um ato de campanha na cidade mineira de Juiz de Fora. Ele estava no meio de apoiadores, quando foi atacado por Adélio Bispo, que desferiu uma facada no abdômen do presidente.

Adélio Bispo confessou o crime. Após o atentado, Bolsonaro teve de ser operado em diversas ocasiões.

Fonte/ Portal Yahoo.com