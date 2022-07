Unidade Móvel do Hospital de Amor oferece atendimento para mulheres no centro da capital

- Publicidade -

Desde a semana passada, a unidade móvel do Hospital de Amor está prestando atendimento a mulheres e homens que passam pelo local. Nesta segunda (18), várias mulheres já se encontram na fila para realizar o exame de Mamografia e Prevenção Contra o Colo de Útero PCCU.

Os homens também podem comparecer à praça da esplanada do Palácio e receber orientações das equipes de saúde. Será feito agendamento para prevenção de câncer de pele e boca. O mutirão de atendimento tem a parceria do governo estadual.

Até esta terça (19), os atendimentos oferecidos são:

• Mamografia para mulheres de 50 a 69 anos

• Preventivos do câncer de colo do útero (PCCU) para mulheres de 25 a 64 anos

• Agendamentos para prevenção do câncer de boca para homens e mulheres acima dos 35

anos, fumantes ou consumidores de bebida alcoólica e ex-fumantes de até 20 anos;

• Avaliação para prevenção contra câncer de pele e encaminhamento para especialista.

Em entrevista a reportagem, a dona de casa Maria das Graças afirma que é muito importante que todas as mulheres se previnam, o exame de prevenção pode salvar muitas mulheres e homens. Eu sou prova disso concluiu.

O câncer do colo do útero é responsável por 265 mil óbitos por ano no mundo. No Brasil, mais de 5 mil mulheres morrem todos os anos por causa da patologia.

A doença tem desenvolvimento lento, evoluindo para quadros de sangramento vaginal intermitente ou após a relação sexual, secreção vaginal anormal e dor abdominal associada com queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados.