Uma Ação Social para arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos, está sendo organizada pela Escola Presbiteriana João Calvino

A ação envolve os alunos que estão participando do Prêmio Samsung (Resposta para o Amanhã).

Esse projeto engloba a área de Ciências, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, além de ocasionar uma preocupação com ações que ajudem o próximo, o projeto é baseado em arrecadações para doações.

Através dos Professores Paulo Cézar Augusto, e Cícero Nascimento, coordenadores do projeto, as doações, serão feitas em uma Creche, localizada em bairro periférico de Rio Branco, no dia 13 de Julho de 2022 às 14 horas.