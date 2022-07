Um dia depois do fim do contrato, Flamengo comunica saída de Andreas Pereira

- Publicidade -

O Flamengo deu hoje um fim à novela sobre o futuro de Andreas Peireira no clube. Em um comunicado nas redes sociais, o clube agradeceu o atleta pelo profissionalismo durante o período em que vestiu o uniforme rubro-negro e desejou sucesso na carreira. O jogador falou sobre a vontade de permanecer na Gávea, ou retornar no futuro, após a vitória sobre o Tolima, na quarta-feira. Desde então, o time não havia se pronunciado oficialmente sobre o encerramento do contrato.

Marcado pela falha cuja sequência desencadeou no gol do Palmeiras sobre o Flamengo na Libertadores do ano passado, Andreas também viveu momentos de glória no clube. Ele chegou ao time através de um empréstimo do Manchester United, e já na estreia, em agosto de 2021, marcou na goleada por 4 a 0 do Flamengo sobre o Santos. Dois meses depois, quebrou o jejum de mais de 3 anos do clube sem balançar as redes em cobranças de falta. Alçado à status de peça fundamental do time, foi titular na final da Libertadores, quando cometeu o erro que serviria para definir o seu futuro.

Apesar de parte da torcida manifestar o apoio ao jogador depois do vice-campeonato, a cobrança e a pressão em cima do desempenho do atleta aumentaram. A opção de compra do jogador após o prazo de um ano da data do empréstimo não foi finalizada, e agora Andreas deve ir para outro destino, já que o Fulham, também da Inglaterra, apresenta interese no jogador.

Fonte/ Portal Yahoo.com