Um ano após divórcio, homem contrata pessoa para seguir e fotografar ex-esposa

Com essas informações, a vítima entrou em contato com o suspeito, nesta quarta, e pediu para ele parar de persegui-la. Porém, como resposta o homem disse: “você me pertence e por isso não vai ficar com ninguém”. Além disso, ele ainda a ameaçou, dizendo que se ela procurar a polícia, ele irá matá-la.

Depois da conversa, ela se dirigiu até a Deam. No caminho, percebeu que era seguida pelo ex-marido. À polícia, a jovem disse que teme pela própria integridade e solicitou medidas protetivas contra ele para se proteger. A vítima não quis representar criminalmente contra o suspeito.

O registro policial detalha que a jovem foi atendida pelo setor psicossocial da Casa da Mulher Brasileira (CMB), onde foi orientada a procurar a Defensoria Pública de Defesa da Mulher e o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) para acompanhamento psicossocial.

Canais de apoio

Os canais de atendimento da Defensoria Pública de Defesa da Mulher é o telefone (67) 3313-5835 e também o ambiente virtual www.defensoria.ms.def.br.