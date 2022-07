Últimos ajustes: Jorge Viana disputará vaga para o Governo e Jenilson Leite para o Senado

- Publicidade -

As eleições 2022 estão as portas e da dança das cadeiras entre os políticos de olho em uma vaga no pleito deste ano começam a se movimentar. Uma questão eminente que estava sobre os olhares dos eleitores acreanos era se o atual Deputado Jenilson Leite sairia mesmo candidato a governador pelo PSB.

Após muitas conversas e reuniões entre a cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT), ficou decido que um dos maiores campeões de votos do Estado, sairá candidato a Governador : Jorge Viana, que desde o inicio das conversações políticas tinha como objetivo a disputa pelo senado anunciou na noite desta quarta-feira (20) que em seu lugar quem disputará a vaga ao senado será o médico Jenilson Leite, atual deputado estadual do PSB.

Segundo a coordenação da campanha, com essa decisão, a disputa ficará equilibrada já que Jorge Viana é um forte candidato a levar as eleições ao um possível segundo turno, haja visto que as últimas pesquisas apontam Gladson como eleito ainda no primeiro turno, mas que com essa mudança tudo possa mudar de posicionamento. Uma nova pesquisa pode ser elaborada já nos próximos dias.

A convenção do Partido dos Trabalhadores (PT), está marcada para o próximo dia 30 de Julho no diretório do partido.