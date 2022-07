Ucrânia acusa Lula de fazer propaganda da Rússia e o coloca na lista de ‘oradores da desinformação’

- Publicidade -

A Ucrânia acusou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de fazer propaganda da Rússia na guerra e o incluiu em uma lista de “oradores que promovem narrativas de propaganda russa”. A acusação foi divulgada por meio do site do Centro para Contenção de Desinformação, uma entidade criada por Volodymyr Zelensky em 2021 e que integra a guerra de informação entre Rússia e Ucrânia, tendo como base o que Kiev considera como fake news e manipulação do Kremlin. Lula é o único brasileiro que integra a lista, e as razões que fizeram com que ele entrasse nela foram: ter dito durante uma entrevista a revista americana Times que Zelensky era tão culpando quando Vladimir Putin pela guerra:

“Fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não tem apenas um culpado”, e ter dito que a Rússia deveria liderar uma nova ordem mundial. Quanto a essa declaração, não há evidências, o que pode ser encontrado são falas onde o ex-presidente fala sobre a ideia de uma diplomacia dominada pelos EUA e Europa. Ao todo, a “lista de Zelensky”, conta com 78 pessoas, sendo que 30 delas são americanas.

Fonte/ Portal Jovem Pam