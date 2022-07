Twitter registra prejuízo no trimestre e culpa Elon Musk e cenário macroeconômico

- Publicidade -

O Twitter anunciou na última sexta-feira (22), que encerrou o segundo semestre com um prejuízo líquido de US$ 270 milhões. No mesmo período ano passado, a rede tinha obtido um lucro de US$ 66 milhões.

Segundo a companhia, o resultado reflete o ambiente macroeconômico mais difícil que impactou os investimentos em publicidade e também a incerteza gerada a partir da proposta de Elon Musk de comprar a plataforma.

Em termos de receita, o Twitter fechou com US$ 1,18 bilhão, o que representa queda de 1% na base anual. Desse total, a publicidade gerou 1.08 bilhão, alta de 2%, e as assinaturas e outras fontes de receitas viram os números minguarem, com diminuição de 27%, totalizando US$ 101 mihões.

Por causa do processo em aberto para aquisição pelo bilionário, a plataforma cancelou a apresentação aos investidores, assim como a divulgação da carta e do guidance.

Após declarações e ameaças de deixar o acordo de compra ao longo dos últimos meses, Musk tirou as cartas da mesa no começo de julho, sob elegação de que a companhia não tinha passado as informações solicitadas sobre o número de contas falsas e de spam.

A decisão foi acompanhada por um processo do Twitter contra o empresário para forçá-lo a cumprir com a transação. O julgamento está marcado para outubro.

Fonte/ Portal propmark.com