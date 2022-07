Turismo de negócios tem aquecido economia acreana

- Publicidade -

O turismo no estado do Acre retomou o seu crescimento com a participação da parcela popular que já se vacinou, possibilitando a realização de eventos.

Com a diminuição do impacto causado pela pandemia nos anos de 2020 e 2021, período que inviabilizou a movimentação de viagens turísticas, o ano de 2022 mostra, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um crescimento nas cadeias do trade de Rio Branco e em outros municípios, como Expojuruá, Novenário, Festival do Açaí, entre outros, conforme explica a técnica da Secretaria Estadual de Empreendedorismo e Turismo (Seet), Rita Ramos.

“Houve um crescimento latente. Realizamos o contato com o trade do turismo em Rio Branco e o setor de hotelaria teve uma movimentação durante a pandemia, mas com a vacinação e redução de casos graves da doença [covid-19], cresceu o movimento, agregando valor ao município e estado, por meio do turismo de negócio e etnoturismo, que é forte, tanto que teremos um festival no final do mês e o DJ Alok estará presente, o que prova que temos turismo sim”, disse Rita.

O turismo de negócios no Acre teve um crescimento de 80%, ao se comparar o ano anterior ao atual. Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Acre (ABIH) e proprietário do Nobile Suites Gran Lumni Rio Branco, Carlos Simão:

“Com a conscientização da população em buscar se vacinar, houve a possibilidade de crescimento e aquecimento na economia. O nosso ponto forte é o turismo de negócio, onde no ano passado tivemos a ocupação de 31% e em 2022 de 68%, o que demonstra o aquecimento da economia, gerando novos postos de trabalhos, como abrimos no hotel. A política nacional de isenção de imposto também nos permitiu dar continuidade ao trabalho e manter a estrutura mínima para atender a clientela”, destacou o presidente.

Rita Ramos ressalta que o turismo no Estado do Acre é forte e, com a conscientização da própria população e de outros setores, a ideia de que o ramo não é forte na região vem sendo desmistificada.