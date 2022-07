Tudo sobre o acidente que deixou Gabi Lopes com silicone torto

- Publicidade -

Gabi Lopes revelou recentemente aos seus seguidores das redes sociais que sofreu um acidente de carro que acabou deixando suas próteses de silicone tortas.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”, a influenciadora digital deu detalhes sobre o ocorrido e explicou as providências que precisou tomar para evitar o vazamento da prótese.

“Eu coloquei os meus silicones com 18 anos e pouco depois sofri um acidente de carro sério que acabou deslocando as próteses. Eu fiquei por uma década com o silicone torto. Há algum tempo, fui fazer um exame de rotina e fui informada que as minhas próteses, além de tortas, estavam alteradas, e ainda tinha risco de vazamento. Aí decidi trocá-las“, contou ela.

Além de trocar as próteses, Gabi ainda decidiu fazer uma lipoaspiração na região do abdômen. “Aproveitei a anestesia e fiz uma lipo no abdômen. Mesmo sendo uma pessoa muito ativa, eu tinha uma gordurinha na região que não conseguia me livrar“, revelou.

A influencer ainda ressaltou que não pretende fazer mais nenhum procedimento estético. “Agora chega de procedimentos. Estou satisfeita“, garantiu.