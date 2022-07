“Tudo é possível”, diz Flaviano Melo sobre ter Janilson Leite como candi

- Publicidade -

O MDB trabalha com um plano B caso a deputada federal Jéssica Sales decida ir para à reeleição. O nome do plano B para o Senado atende pelo nome de Jenilson Leite, o membro do PSB da ala moderada.

A reportagem conversou na noite de terça-feira (13) com o presidente da regional do MDB, Flaviano Melo, que não negou a informação e afirmou existir possibilidade.

“Tudo é possível. Política é diálogo. Conversamos uma vez e foi bastante agradável”, declarou.

Jenilson Leite afirmou que até aqui tem a candidatura pronta para o governo, mas que o permanente diálogo faz parte da política.

Fonte/ Portal A Folha do Acre