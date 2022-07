Tsitsipas ataca Kyrgios após derrota: “Eu não gosto de valentões”

- Publicidade -

O lançamento de uma bola ao público por Stefanos Tsitsipas foi o estopim de uma forte troca de declarações entre os dois tenistas no final da partida em um encontro que Nick Kyrgios venceu por 3 sets a 1, com parciais de 6-7, 6-4, 6-3 e 7-6, garantindo vaga nas oitavas de final de Wimbledon, onde vai encarar o americano Brandon Nakashima.

Após o lançamento da bola em que a integridade física da torcida foi colocada em risco, Kyrgios repreendeu o árbitro, Damien Dumusois , por não desqualificá-lo: “Você é burro? Como você pode jogar uma bola na arquibancada, acertar alguém e não ser desclassificado? Ele tem que se machucar para você desqualificá-lo?”, questionou.

As palavras deixaram Tsitsipas extremamente bravo com o australiano: “Ele é um valentão. Ele tira sarro dos adversários. Ele provavelmente era um valentão na escola. Eu não gosto de valentões”. Além disso, afirmou que atirou para acertar o rival em uma ação: “Fiquei mirando no corpo do adversário, mas errei muito”, desabafou.

A raiva pela derrota ainda está presente no tenista grego, e ele a expressou em sua conta no Instagram com estas palavras: “Dê uma máscara a um homem e ele se tornará seu verdadeiro eu”.

Kyrgios respondeu em suas redes sociais: “Não sei o que dizer. Não sei como o assediei. Foi ele quem jogou bolas em mim, acertou um espectador. Não fiz nada. Além de lutar com o árbitro de cadeira, não fiz nada que fosse desrespeitoso com Stefanos”, escreveu.

O tenista de Canberra enfatizou os problemas de vestiário que Stefanos tem com seus colegas de profissão: “Ele tem alguns problemas sérios. Eu sou bom no vestiário, tenho muitos amigos… ele não gosta. Eu sou um dos jogadores queridos no vestiário. Ele não é”, afirmou.

Vale lembrar que na partida da primeira rodada, Nick Kyrgios foi multado em US$ 10 mil por cuspir em um torcedor, e na partida contra Tsitsipas ele pedia a desclassificação do rival, além de ter dito publicamente que espera que Tsitsipas seja multado , assim como fizeram com ele: “Estou curioso para ver quanto vão multar ele depois de hoje. Foi ele quem montou o circo”, finalizou.

Fonte: Yahoo!