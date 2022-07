Trio é preso enquanto transportava armas de fogo em veículo na BR 364

- Publicidade -

A Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF) fez a prisão em flagrante de dois homens e apreendeu um menor por porte ilegal de armas de fogo, na noite desta quinta-feira, 14, em Senador Guiomard/AC.

O trio foi abordado em um veículo modelo HB20, na altura do km 30, na BR-364, quando trafegavam em direção á Rio Branco. Após receber a ordem de parada, os rapazes pararam e foi feita uma rápida revista pessoal. Enquanto os policiais realizavam os procedimentos rotineiros de consulta e fiscalização, foi localizadado no veículo dois revólveres calibre 38, um revólver calibre 22, um rifle calibre 22 e treze munições intactas, prontas para o uso.

Diante do apurado e não havendo nenhum documento que autorizasse o porte ou transporte das armas de fogo, foi dada voz de prisão e apreensão aos indivíduos, que foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as armas e as munições encontradas, para os procedimentos legais pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor.