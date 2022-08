TRETA: Confusão generalizada termina com dois feridos a golpes de gargalo de garrafa

- Publicidade -

Michele Melo, 36 anos, foi ferida com vários golpes de gargalo de garrafa, na noite deste domingo (31). O fato aconteceu no bairro Eldorado, rua Volta Redonda, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações, Michele estaria participando de uma confraternização na residência de conhecidos, quando começou uma discussão, e logo em seguida uma briga generalizada, envolvendo várias pessoas que estavam no local.

Com os ânimos exaltados, alguns participantes da “festinha”, pegaram garrafas e começaram agredir a mulher com o gargalo, causando vários ferimentos na vítima.

O jovem Lucas Campos da Silva, 22 anos, que também estava participando da comemoração, foi tentar defender a mulher, e acabou sendo espancando e também foi atingido por garrafadas. Outras pessoas que presenciaram a briga, colocaram Michele em um carro particular, e no caminho do PS, próximo a ponte do São Francisco, o veículo foi interceptado pela viatura do Serviço Móvel de Urgência de Suporte Avançado (01), que encaminhou a mulher para o Pronto Socorro, em estado grave.

Outra viatura do SAMU também foi acionada logo depois para atender o rapaz, que ficou bastante machucado, e precisou de atendimento dos paramédicos, que prestaram socorro no local e em seguida encaminharam até a Unidade de Pronto Atendimento da Sobral (UPA).

A Polícia Militar foi acionada, e estava no local para apurar os fatos e os motivos da confusão generalizada.