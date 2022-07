Três pessoas são apreendidas na baixada da sobral com drogas, joias e dinheiro  

- Publicidade -

Eurico Francisco Nascimento de Freitas de 55 anos, Osvaldo da Silva de 39 anos e Roberto Carlos Feitosa de 36 anos foram presos na noite desta quarta-feira (06), na baixada da sobral por Policiais da ROTAM e do BOPE que estavam em patrulhamento na região dos bairros que fazem parte da baixada da Sobral.

Segundo informações da polícia Um dos elementos estavam com atitude suspeita em frente uma casa na rua João Nogueira, quando os agentes o abordaram e com autorização de Osvaldo entraram na residência e durante as buscas foram encontrados 1.600 gramas de cocaína, 44 papelotes de pasta base também de cocaína e R$ 2 mil reais dinheiro fruto de tráfico de entorpecentes.

Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) no bairro Estação Experimental para o cumprimento dos processos judiciais.