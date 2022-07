Três pessoas morrem durante tiroteio em shopping

- Publicidade -

Munido com o que parecia ser um rifle, um jovem dinamarquês de 22 anos causou pânico em um shopping center em Copenhague, capital da Dinamarca, no fim da tarde de ontem. De acordo com a polícia, três pessoas morreram no ataque e três ficaram feridas. O atirador foi preso. Em uma entrevista coletiva, o inspetor-chefe Soren Thomasen disse que os motivos do crime não foram esclarecidos, mas que “um ato de terrorismo não pode ser excluído”.

O atirador, que, segundo testemunhas, portava “uma arma impressionante”, foi capturado logo após a chegada da polícia ao shopping Fields, localizado entre o centro da cidade e o aeroporto. Segundo o inspetor-chefe, nada indicava, até a noite de ontem, que outras pessoas tenham participado do massacre.

O ataque começou às 17h30 (hora local) e causou um movimento de pânico. Muitas pessoas passaram pelo centro comercial antes de um show do cantor britânico Harry Styles começar em uma sala de concertos próxima. O evento foi cancelado e, pelas redes sociais, o artista se solidarizou com as vítimas.

De acordo com entrevistados pela mídia dinamarquesa, o suspeito tentou enganar as vítimas, dizendo que sua arma era falsa, para aproximá-las. “Ele era psicopata o suficiente para perseguir pessoas, mas não fugiu”, disse uma testemunha entrevistada pela televisão pública DR.

Fonte/ Correio Brazilience