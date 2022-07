Três homens ficam feridos em queda de avião

No local, os agentes encontraram o avião totalmente destruído por chamas. Testemunhas relataram que algumas pessoas foram até o local do acidente e atearam fogo na aeronave, segundo a PM.

Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII), localizado em Manaus (AM), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), já estão apurando os fatos acerca do acidente aéreo para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

G1RR