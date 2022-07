Traição? Fernando Zor se manifesta após Maiara reclamar de ‘dor de chifre’

- Publicidade -

Fernando Zor e Maiara estão separados pela 10ª vez e, novamente, estão no olho do furacão. Tudo começou quando, durante um show da sertaneja, ela afirmou que estava “doendo o chifre”, o que levou fãs a acreditarem que tenha havido infidelidade, rumores que já pairaram sobre o relacionamento em dezembro do ano passado.

Nas redes sociais, o cantor não se calou e deu uma resposta à ex-noiva. “Só se ela tá levando [chifre] de outro alguém, porque de mim não é”, defendeu Fernando, nos comentários de uma publicação de Hugo Gloss no Instagram.

Ainda na página, o público demonstrou cansaço com a lavagem de roupa suja. “Terapia urgente”, disse uma internauta. “Resolve os dois”, pediu outro seguidor. Assista ao vídeo com a declaração polêmica de Maiara!

MAIARA ESTÁ ‘SEM TEMPO PRA SOFRER’, DIZ PESSOA PRÓXIMA

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, o novo término de Maiara e Fernando Zor se deu por incompatibilidade de agendas. Segundo fontes ouvidas pelo jornalista, eles se dão bem quando estão juntos, mas basta ficarem algum tempo longe para os conflitos voltarem a surgir.

Já de acordo com fontes ouvidas pelo jornalista Leo Dias, do Metrópoles, Maiara reagiu de forma tranquila ao término. “Ela está sem tempo nem pra sofrer”, disse a pessoa próxima à cantora.

