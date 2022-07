TRAGÉDIA: Menino de 9 anos encontra arma do pai, atira na própria cabeça e morre

- Publicidade -

Uma criança de 9 anos morreu nesta segunda-feira (11) após encontrar a arma do pai e atirar na própria cabeça em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Em declaração à polícia, o pai da criança confirmou que o porte da arma se justifica pela concessão CAC (caçador, atirador e colecionador).

Segundo informações, o menino foi levado até o hospital da cidade, porém não resistiu aos ferimentos. O pai foi indiciado por homicídio e omissão de cautela, seguindo o Estatuto do Desarmamento.

Em relato para o boletim de ocorrência, mãe disse que estava na sala assistindo à televisão enquanto o pai estava deitado no quarto com o outro filho. A vítima disse que iria até a cozinha para comer algo.

Passados alguns instantes, os pais ouviram o barulho do disparo da arma. Quando chegaram na cozinha, o menino já estava caído no chão e com a cabeça ensanguentada. Em seguida, o pai levou a criança para o hospital. Segundo a polícia, o pai declarou que a arma estava guardada em cima do armário da cozinha e que mantinha a pistola em diversos locais da casa para evitar que os filhos a encontrassem.

Mesmo assim, ele teria conversado e mostrado o objeto aos filhos e dito que era perigosa. Ainda em depoimento, o pai afirmou que havia guardado a arma com o carregador dentro, mas sem o projétil na câmera e com a trava de segurança acionada. Para ele, o filho pode ter dado um golpe, destravando-a. O caso segue em investigação.