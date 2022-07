TRAGÉDIA: Jovem morre após cair de plataforma de tirolesa de 20 metros de altura

- Publicidade -

A jovem enfermeira Yasmili Paiva de Araújo, de 23 anos, morreu no início da noite deste Sábado, 02, após cair de uma altura aproximada de 20 metros.

De acordo com informações, o acidente aconteceu dentro da Fazenda Piracema, localizado no km 14 da estrada de Transacreana, mais sete de ramal, onde acontecia uma festa após a realização de uma Cavalgada.

No local também foi instalado uma tirolesa de aproximadamente 25 metros de altura.

Segundo informações de testemunhas, a jovem teria subido cerca de 15 metros quando perdeu o equilíbrio e caiu debruçada sobre pedras.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar que se encontrava no local prestou os primeiros socorros a vítima que sofreu traumas gravíssimos na cabeça.

Enquanto era conduzida ao Pronto Socorro de Rio Branco, pela equipe do Corpo de Bombeiros, foi acionada a viatura de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU que interceptou a VTR dos Bombeiros no bairro Sobral.

De acordo com informações do médico Guilherme Nakamura, da equipe do SAMU, ao interceptar a equipe do Corpo de Bombeiros, a vítima entrou em parada cardíaca sendo realizado todas as manobras possíveis na medicina, mas infelizmente a gravidade das lesões a jovem , que não resistiu e morreu ainda dentro da viatura do Corpo de Bombeiros, sendo o corpo levado para a Sede do Instituto Médico Legal – IML, onde passará por exame cadavérico e posterior liberação para velório.

O local em que ocorreu o acidente deverá passar por perícia do Instituto de Criminalista do Departamento de Polícia Técnica Científica do Acre. O que supostamente ocorrerá por todo o decorrer desde domingo, 03, com luz solar.