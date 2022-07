TRAGÉDIA: Colisão entre Van e caminhão na BR-317 deixa cinco mortos e quatro pessoas feridas

- Publicidade -

Um grave acidente na BR-317, no km 100, próximo ao município de Capixaba, envolvendo um caminhão e uma van, deixou 5 pessoas mortas e 11 feridas, na manhã desta quarta-feira. A Van transportava 16 passageiros.

De acordo com as primeiras informações, a Van transportava 16 pessoas até Rio Branco, onde eles viriam realizar tratamento na Fundação Hospitalar. A Van de placas QLV-9C85 saiu de Xapuri, com moradores do bairro Sibéria, com destino a capital.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista perdeu o controle da direção da Van e colidiu na lateral do caminhão. A van ficou rasgada em toda a lateral, e com isso, alguns passageiros cairam, outros foram esmagados entre as ferragens dos dois veiculos.o

O helicóptero do Governo do Estado, harpia 01 foi acionado, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas viaturas 01, 02 e outras básicas para tentar salvar o máximo de pessoas que pudessem. Algumas vítimas foram levadas para o Hospital de Brasiléia e outra para Rio Branco.

Uma jovem identificada por Mayana do Nascimento Mendonça, 19 anos, que estava na van, deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco, com uma fratura no nariz, o motorista do veículo que transportava os pacientes, Jean Lopes de Oliveira, 31 anos, também foi socorrido e encaminhado ao PS. Outra vítima da tragédia, Lenilda Silva, 20 anos, foi transferida do Hospital de Capixaba para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

O Instituto Médico Legal se deslocou até o local para recolher os corpos, juntamente com a Polícia Técnica Científica, responsável pela perícia do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) se encontra no local da tragédia, isolando a área, aguardando o trabalho da perícia.