TRAGÉDIA: Colisão entre Van e caminhão mata pelo menos cinco pessoas e deixa outras gravemente feridas na BR-317

- Publicidade -

Não se sabe ao certo quantas pessoas viajavam em Van de Xapuri para Rio Branco com destino ao Centro de Nefrologia objetivando passar por hemodiálise, mas as informações são que cinco morreram, dentro as vítimas quatro são mulheres, e pelo menos mais cinco ficaram gravemente feridas na colisão lateral entre a Van e um caminhão.

O acidente ocorreu por volta das 6h na BR 317, próximo ao Araxá.

Quatro viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU foram deslocadas para socorrer os sobreviventes.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente, mas que a Van foi aberta toda a lateral com o impacto da colisão.

As cenas de membros de vítimas espalhados no local do acidente, vítimas fatais que tiveram o corpo dilacerado e sobreviventes com fraturas expostas são o cenário da tragédia.

Segundo apurado a maioria das vítimas são do bairro Sibéria em Xapuri e todas fariam hemodiálise em Rio Branco.

Mais informações em instantes